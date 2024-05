Caso Toti - Signorini durante l' interrogatorio si avvale della facoltà di non rispondere

(Di giovedì 9 maggio 2024) L'ex presidente dell'authority portuale e ad (sospeso) di Iren Paolo Emiliosi è avvalsodi nonl'di garanzia nel carcere di Genova Marassi, nell'ambito dell'inchiesta che ha coinvolto anche Giovanni, finito agli arresti domiciliari con l’accusa di corruzione e atti contrari ai doveri d’ufficio. In attesa dell’di garanzia del governatoreLiguria, in programma domani alle 14, continuano i ragionamenti fra i vertici politici dei partiti di centrodestra che sostengono la giunta regionale ligure.

Corruzione in Liguria, Signorini si avvale della facoltà di non rispondere - Corruzione in Liguria, signorini si avvale della facoltà di non rispondere - L'ex presidente dell'authority portuale e ad (sospeso) di Iren Paolo Emilio signorini si è avvalso della facoltà di non rispondere durante l'interrogatorio di garanzia stamani nel carcere di Genova ...

Lusso, marmi, spa e cucina stellata: a Monaco l’altra vita di Signorini - Lusso, marmi, spa e cucina stellata: a Monaco l’altra vita di signorini - L’Hotel de Paris è il ritrovo dei vip che soggiornano nel Principato. Qui l’ex presidente dell’Autorità portuale era di casa ...

Oggi l’interrogatorio di Paolo Emilio Signorini, gli altri nei giorni successivi - Oggi l’interrogatorio di Paolo Emilio signorini, gli altri nei giorni successivi - L'indagine per presunta corruzione che ha portato agli arresti domiciliari il governatore della Liguria Toti vede oggi alle 11 nel carcere di Marassi l'interrogatorio di garanzia per l’ex presidente d ...