(Di giovedì 9 maggio 2024), 9 maggio 2024 – Dueper il cosleeping (next-to-me) sono state donate al reparto Rooming In dell'ospedale di. Una donazione importante che arriva dal Rotary ClubEst che ieri mattina ha consegnato le duealla dottoressa Letizia Magi, direttrice Neonatologia e Terapia intensiva neonatale, e al dottor Ciro Sommella, direttore Ostetricia e ginecologia ospedale di. "Questa importante donazione è stata possibile grazie alla organizzazione di una lotteria e alla generosità dei molti soci – spiega il presidente del Rotary ClubEst, Marco Montini - Le nostre iniziative nascono dall’ascolto delle esigenze e dalla volontà di rispondere in modo fattivo ai bisogni che ci vengono segnalati. Quando si parla ...

Due culle neonatali per l’ospedale di Arezzo - Due culle neonatali per l’ospedale di arezzo - arezzo, 9 maggio 2024 – Due culle neonatali per il cosleeping (next-to-me) sono state donate al reparto Rooming In dell'ospedale di arezzo. Una donazione importante che arriva dal Rotary Club arezzo E ...

Due culle neonatali per favorire la vicinanza fra il neonato e la sua mamma - Due culle neonatali per favorire la vicinanza fra il neonato e la sua mamma - arezzo, 9 maggio 2024 – Due culle neonatali per il cosleeping (nex-to-me) sono state donate al reparto Rooming In dell'Ospedale di arezzo. Una donazione importante che arriva dal Rotary Club arezzo ...