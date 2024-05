Brescia - studenti aggrediti a colpi di mazza da baseball | ex professore condannato a un anno

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 9 maggio 2024), 9 maggio 2024 – Undi reclusione per lesioni aggrvate e il pagamento di un risarcimento da novemila euro. È questa la condanna decisa dal Tribunale dinei confronti di Alberto Poli, ildi scuola superiore che nel 2021 colpì con unadadue. L'aggressione avvenne fuori da scuola, in orario serale e l'insegnante reagì in modo violento dopo che i due ragazzini di 14 e 15 anni, avevano lanciato dei petardi nel giardino della sua abitazione. “Sono stati inferti 23in testa” stabilirono i medici del pronto soccorso che presero in cura il minore più grave che a causa delle ferite ha dovuto smettere di giocare a calcio. I fatti nel febbraio 2021 I fatti risalgono alla sera del 14 febbraio 2021, ...