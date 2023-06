Addio a Jim Hines | il primo uomo a scendere sotto i 10 secondi nei 100 metri

... del superstite Norman Bassett in 'Daylight - Trappola nel tunnel' (1996), diretto da Rob Cohen ed interpretato da Sylvester Stallone, dell'agente Hal in 'Bowfinger' (1999), diAvery ne 'L'...E' scomparso a 76 anniHines il primo uomo a correre i 100 metri sotto i 10 secondi netti, tutto il mondo dell'atletica è in lutto. Nel 1968, il campione americano riuscì nell'impresa di fermare per la prima volta il ......ha avuto decisamente molto. Leggi anche Volo Furlani, 8.24! Trionfo a Hengelo e record italiano under 20 Fraser Pryce: 'Alle Olimpiadi del 2024 per vincere. Jacobs A Tokyo è stato super'...

Addio a Jim Hines, primo uomo a correre i 100m sotto i 10 secondi RaiNews

Quel diciottenne gioca a baseball, ma non pare essere quella la sua dote migliore. Perché gli sprint che Jim Hines compie da una base all'altra sono roba da pizzicarsi le braccia. Alza quantitativi ...L’implosione della Cheswick Generating Station di Springdale, però, ha creato diversi danni alle case presenti nei dintorni: finestre rotte, cumuli di polvere e cenere ovunque e picchi di corrente che ...