Christian Di Martino - come sta il poliziotto aggredito | 70 trasfusioni e 5 arresti cardiac - ora è in terapia intensiva

(Di giovedì 9 maggio 2024) Ben cinquei durante l'operazione. L'equipe medica avrebbe dichiarato che è sopravvissuto solo perché giovane: un fisico del genere non avrebbe retto il colpo. Il...

Toti, Lupi (Nm): sono convinto gli arresti verrano revocati - Toti, Lupi (Nm): sono convinto gli arresti verrano revocati - Roma, 9 mag. (askanews) – “Credo che Toti abbia la forza, come ha detto, di difendersi e di spiegare le proprie ragioni e sono convinto che anche gli arresti, che qualche dubbio hanno sollevato anche ...

Simulavano furti e falsi sinistri per raggirare società assicurative: cinque arresti a Torino - Simulavano furti e falsi sinistri per raggirare società assicurative: cinque arresti a Torino - TORINO - I Carabinieri hanno individuano un’associazione a delinquere finalizzata alla commissione di frodi in danno di società assicurative.

Evade dai domiciliari e ruba una macchina e una bici. Arrestato pregiudicato a Catania - Evade dai domiciliari e ruba una macchina e una bici. Arrestato pregiudicato a Catania - Il 38enne viaggiava a bordo di una Ford Fiesta. Nel cofano c'era una mezzo a due ruote portato via da un garage di via Garibaldi.