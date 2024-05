‘Auto killer’ - Manfredi | Autovelox in città possono essere deterrente

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 9 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Nei prossimi giorni inizieranno i lavori. Erano già stati autorizzati interventi di mitigazione e purtroppo questa tragedia è accaduta proprio nell’intervallo tra la delibera e l’autorizzazione della Prefettura, perché ricordo che per simili azioni c’è bisogno dell’autorizzazione prefettizia”. Così il sindaco di Napoli, Gaetano, in merito a interventi di riduzione della velocità delle automobili in via Cattolica, dove lo scorso weekend una giovane di 21 anni, Sara Romano, è stata travolta e uccisa. “L’uso dell’in alcune aree è importante perché rappresenta unforte, non deveuno strumento repressivo, ma deve aiutare a migliorare la sicurezza stradale e inoltre credo che soprattutto i giovani non debbano poter utilizzare auto di grande cilindrata”. Lo ...