Matteo Falcinelli - polizia Miami : “Presto dichiarazione dettagliata su arresto” Il legale in Usa della famiglia al Miami Herald: "Fa male vedere quel povero ragazzo legato in quel modo chiuso in una cella" Il North Miami Beach Police Department per il momento non rilascia dichiarazioni sul caso di Matteo Falcinelli, lo ...