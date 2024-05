Tuchel e il Bayern sono arrabbiati per il disastro assoluto dopo la controversa chiamata di fuorigioco

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 9 maggio 2024) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Thomase ilMonacorimasti furiosiche il controverso gol nel finale di Matthijs de Ligt è stato annullato nella semifinale persa contro il Real Madrid. Ilè stato eliminato complessivamente per 4-3 al Santiago Bernabeuche una drammatica doppietta del subentrato Joselu ha visto i padroni di casa strappare la vittoria e avanzare alla finale del 1° giugno. La squadra dipensava di aver forzato i tempi supplementari quando De Ligt aveva la palla in rete, ma l’arbitro aveva già fischiatoche il guardalinee aveva alzato la bandierina, quindi il VAR non poteva intervenire. I replay hanno mostrato che la decisione originale era più vicina di quanto ...