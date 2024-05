I rischi della nube tossica alle piscine di Guastalla spiegati dall’esperto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 9 maggio 2024)(Reggio Emilia), 9 maggio 2024 - Unadi zolfo si è sprigionata durante un travaso di acido solforico nelledi via Sacco e Vanzetti a. Tantissimi i presenti in zona esposti alla sostanza: oltre ai lavoratori coinvolti, anche gente nei bar e nella mensa adiacente, piena per l’orariocolazione. In totale sono un centinaio le persone che hanno respirato vapori solforici, molte delle quali hanno richiesto l'intervento del pronto soccorso. Ma quali possono essere questi effetti? E quanto è pericoloso avvicinarsi a questo tipo di sostanze utilizzate nelle? Lo abbiamo chiesto al professor Francesco Saverio Violante, direttore dell’Unità Operativa di Medicina del Lavoro dell'ospedale Sant'Orsola di Bologna. Quali sintomi può causare ...