Tuchel si lamenta del fuorigioco? Carlo Ancelotti scatenato | la replica è brutale

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2024) È la sesta finale di Champions League da allenatore per un super, che ha portato il suo Real alla finale di Wembley contro il Borussia. Nessun Bayer-Dortmund, revival della finale 2013, quindi. In finale ci vanno i Blancos nonostante la polemica del 2-2 annullato ai bavaresi per, vanificata dalla bandierina alzata in anticipo dall'assistente di linea. Un episodio che ha fatto infuriare l'ex Juve Matthijs de Ligt, che ha detto nel post-gara che il guardalinee si è scusato con lui per l'errore, e l'allenatore Tomas, pronto all'addio a fine stagione. Per quanto fosse dubbia la posizione dirilevata dal guardalinee, il Var non poteva più intervenire proprio per la decisione del collaboratore, con conseguente gioco fermato dall'arbitro Marciniak. ...