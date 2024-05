Droga | Mantovano - ‘rischio Fentanyl esca da circuiti controllati c’ - massima attenzione’

(Di giovedì 9 maggio 2024) Roma,9 mag. (Adnkronos) – I rischi di diffusione delsi annidano soprattutto neiinternazionali, dunque c’è tranquillità su eventuali ‘fughe’ della sostanza dagli ospedali? “No, non stiamo tranquilli perché questa sostanza è presente nella farmacopea -è un anestetico, un analgesico come la morfina- dunque il rischio di diffusione fa essere molto più accorti, per custodire i prodotti che la contengono in modo più cauto e prudente e anche per consegnarla inrigorosamente. Su questo c’è l’impegno del ministero della Salute, delle Regioni, degli ospedali e delle farmacie. Però l’attenzione perché si evitino furti c’è, perché c’è questo rischio”. Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo, durante una conferenza stampa ...

