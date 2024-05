Moretti a Fanpage | “L’Europa deve diventare più politica Diritti? Vanno difesi continuamente”

(Di giovedì 9 maggio 2024) "Se veramente il Parlamento europeo dovesse scivolare troppo a destra, potremmo vedere congelata una fase straordinaria in cui abbiamo preso decisioni inedite, dal debito comune in pandemia alla lotta contro il cambiamento climatico.? Non basta che siano scritti sulla carta, se poi non vengono applicati": lo dice Alessandra, candidata alle prossime elezioni europee con il Partito democratico, in un'intervista con

Matteo Falcinelli, violenza e vessazioni in cella: «Marcirai in prigione, qui non hai diritti» - Matteo Falcinelli, violenza e vessazioni in cella: «Marcirai in prigione, qui non hai diritti» - «Marcirai in prigione, non hai diritti». È quanto avrebbero detto gli agenti a Matteo Falcinelli, il 25enne di Spoleto vittima di un violento trattamento durante un arresto in Florida. Il giovane, stu ...

Il delitto della “minestrina”, Francesca Moretti morta avvelenata con del cianuro nel piatto: omicidio o suicidio Il cold case mai risolto - Il delitto della “minestrina”, Francesca moretti morta avvelenata con del cianuro nel piatto: omicidio o suicidio Il cold case mai risolto - La diatriba tra innocentisti e colpevolisti in Italia è dibattito antico e di gran lunga antecedente alla strage di Erba. C’è una ragazza che non ricorderanno in molti, passata alla storia per aver tr ...

David, se il cinema dà lezione di diritti - David, se il cinema dà lezione di diritti - «Il cinema non può cambiare le cose ma può cambiare lo sguardo», ha detto Elio Germano ai David di Donatello, quasi tre milioni di persone davanti alla tv. Può cambiare lo sguardo sulle cose. Quanto s ...