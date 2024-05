In Questura a Napoli per il passaporto e lo arrestano

(Di giovedì 9 maggio 2024) Si presenta inper formalizzare la richiesta di, ma era destinatario di un provvedimento di carcerazione Inper ilma lo arrestato. Nei giorni scorsi, gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale delladihanno eseguito, nei confronti di un 29enne di origine slave, un provvedimento per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di– Ufficio Esecuzioni Penali. Il 29enne si era presentato all’Ufficio Passaporti per formalizzare la richiesta del. Dai rilievi dattiloscopici è emerso che lo stesso era destinatario del provvedimento restrittivo eseguito in virtù del ...

