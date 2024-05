(Di giovedì 9 maggio 2024) Arezzo, 9 maggio 2024 – Una serata perdeclinati nella vita quotidiana. La città di Arezzo sarà sede della quarta edizione del” che andrà a rinnovare un format unico nel suo genere volto ae raccontare le storie virtuose di atleti e personalità della società civile che, con la loro azione, hanno dimostrato di essere positivi esempi di impegno e determinazione, resilienza, etica e fair-play. L’evento, organizzato dalla Ginnastica Petrarca in sinergia con il Comune di Arezzo e con il Coni, è in programma a ingresso gratuito alle 21.15 di lunedì 8 luglio nel suggestivo scenario della Fortezza Medicea ed è stato presentato nel corso di una conferenza ospitata da Estra che ha ulteriormente ...

La serata del 4 marzo al Teatro Celebrazioni sarà l’occasione per incontrare i nomi più originali e rappresentativi della musica italiana, riuniti eccezionalmente sullo stesso palco dello spazio bolognese, nel nome di Lucio Dalla. La lista degli ...

A Como è tempo di Festival della Luce 2024: il primo evento al Teatro Sociale e Premio Giorello - A Como è tempo di Festival della Luce 2024: il primo evento al Teatro Sociale e premio Giorello - E’ pronta a scattare l’undicesima edizione del Festival della Luce Lake Como “Luce e tempo: scienza, filosofia e arte”, come sempre organizzata da Fondazione Alessandro Volta, si tiene a Como dal 16 a ...

Studieranno all’estero. Premio a 16 giovani - Studieranno all’estero. premio a 16 giovani - Cerimonia di premiazione per studenti che partiranno all'estero con Intercultura, supportata dalla Prefettura di Pesaro e dagli enti locali. Presenze istituzionali e volontari a celebrare l'evento.

“Aquila d’Oro”, un premio per celebrare i valori dello sport - “Aquila d’Oro”, un premio per celebrare i valori dello sport - Arezzo, 9 maggio 2024 – Una serata per celebrare i valori dello sport declinati nella vita quotidiana. La città di Arezzo sarà sede della quarta edizione del premio “Aquila d’Oro” che andrà a ...