Giovanni Favia assolto dall’accusa di violenza sessuale E’ stata fatta giustizia

(Di giovedì 9 maggio 2024) Bologna, 9 maggio 2024 -perché il fatto non sussiste. Si è concluso così il processo che vedeva imputato, ristoratore ed ex esponente del Movimento 5 Stelle, accusato dall’ex compagna diper dei fatti che risalirebbero alla notte tra il 5 e il 6 novembre del 2021. All’origine del procedimento, la denuncia della ragazza, assistita dall’avvocato Barbara Iannuccelli, con cuiaveva avuto una relazione. Questa mattina - il processo si è svolto con rito abbreviato ‘secco’ - è arrivata la decisione della giudice Roberta Malavasi. “È- cosìfuori dall’aula mentre abbraccia commosso il figlio e la nuova compagna - anche se non dovevo trovarmi qui. ...

