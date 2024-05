Firenze | studentessa 15enne in gita denuncia violenza sessuale Accompagnata in ospedale

(Di giovedì 9 maggio 2024) Ha 15 anni, è unastraniera in: avrebbe subìto una. Per il momento presunta. A raccontare il caso, oggi 9 maggio 2024, il Corriere Fiorentino: lasi sarebbe consumata tra domenica 5 e lunedì 6 maggio in un albergo cittadino. Il presunto aggressore sarebbe uno studente italiano, anch'egli incon la scuola L'articolo proviene daPost.

