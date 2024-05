Corruzione Liguria - Signorini non risponde a gip Genova

(Di giovedì 9 maggio 2024) (Adnkronos) – Nessuna dichiarazione. Paolo Emilio, ex presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Occidentale e ad (sospeso) di Iren, arrestato martedì scorso pernell’inchiesta che ha portato a un terremoto nella politica ligure e all'arresto (ai domiciliari) del governatore Giovanni Toti, si è avvalso della facoltà di nonre nell’interrogatorio di L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia Pifferi, ‘rete ...

Genova, 7 mag. (Adnkronos) – Ben 15.000 euro per il matrimonio della figlia, 22 soggiorni in hotel di lusso a Montecarlo con tanto di giocate al casinò e servizi extra. E’ il lungo l’elenco di benefit, per un totale di circa 100mila euro, che Paolo ...

Signorini in silenzio davanti alla giudice: “Troppe carte da studiare, non può farlo in carcere” - signorini in silenzio davanti alla giudice: “Troppe carte da studiare, non può farlo in carcere” - Uno dei legali del manager, Enrico Scopesi: “E' apparso tranquillo, relativamente al contesto alluvionale che lo ha travolto" ...