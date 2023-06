Paredes | «I tifosi della Juve mi hanno sempre sostenuto»

(Di lunedì 5 giugno 2023) Le parole di Leandro, centrocampistantus in prestito dal PSG, al terminesua stagione in bianconero Leandro, centrocampistantus, ha voluto ringraziare la società ed icon un post pubblicato sul proprio profilo Instagram. LE PAROLE – «È stato un anno molto difficile e fa male non riuscire a raggiungere gli obiettivi che avevamo, ma porto con me un gruppo di giocatori e persone incredibili. Volevo solo ringraziare iche midurante tutto l’anno, ma soprattutto ognuno dei miei compagni, li porteròcon me».

Calciomercato Juventus, il saluto di: è il primo addioSui propri canali social, Leandroha salutato la Juventus e i suoi. Come noto, il centrocampista argentino non sarà ......di andar via oltre a Di Maria c'è anche, un mezzo flop il suo rendimento quest'anno. ll play non verrà riscattato e tornerà al Psg. L'argentino ha voluto comunque salutare compagni e...Ha deluso parecchio Leandro, arrivato negli ultimi giorni di mercato per essere il metronomo in mezzo al campo che alla ... " Volevo solo ringraziare iche mi hanno sempre sostenuto ...

Paredes saluta la Juventus: «Anno complicato, ringrazio i tifosi. Porterò con me persone incredibili» Juventus News 24

Mancava solo l'ufficialità, anche se tutti erano al corrente che la separazione tra Leandro Paredes e la Juventus sarebbe arrivata dopo l'ultima partita giocata dai bianconeri. Un rapporto mai davvero ..."È stato un anno molto difficile e fa male non riuscire a raggiungere gli obiettivi che avevamo, ma porto con me un gruppo di giocatori e persone ...