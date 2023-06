Italia-Usa | incaricato Usa | ' non c' è investimento migliore del Fulbright per nostri rapporti'

(Di lunedì 5 giugno 2023) Roma, 5 giu. (Adnkronos) - "La commissione del programmaUsaè una delle più grandi d'Europa. Un successo che dura da 75 anni, grazie anche al generosità dei contribuentini e americani. Non c'ènella comunità transatlantica". Lo ha detto l'd'Affari ad interim presso l'Ambasciata degli Stati Uniti inShawn Crowley, aprendo alla Farnesina la Sessione istituzionale dell'incontro annuale con i borsisti del Programma. "Il programma - ha aggiunto rivolgendosi ai ragazzi partecipanti al programma - ha favorito anche la comprensione reciproca fra ipopoli. Ogni nostro alunno è un ambasciatore inoppure in America. Spero che essere parte ...

... non lascia prevedere una conferma nonostante ci sia stato un tentativo dell'avvocato pugliese, ricco di relazioni con le istituzioni di lobbying, di adeguarsi alle nuove alleanze. Per ......terzo rialzo di fila grazie al rialzo dell'indice Pmi cinese e all'accordo sul tetto al debito. E in attesa dell'infornata di dati macro della seduta, insi segnala la partenza positiva ...Tutto questo con gliche con la presidenza Biden sono tornati ad essere ago di una bilancia su ... che ha in Forzaun membro storico, in Fratelli d'un aspirante membro e nella Lega ...

Roma, 5 giu. (Adnkronos) – “La commissione del programma Fulbright Usa Italia è una delle più grandi d’Europa. Un successo che dura da 75 anni, grazie anche al generosità dei contribuenti italiani e a ...Roma, 6 giu. (Adnkronos) – “L’Alleanza atlantica non è soltanto una serie di visite ufficiali, ma anche una relazione forte fra popoli. Sono 2 facce della stessa medaglia, quella dell’Occidente, due r ...