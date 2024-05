Attenzione a dirlo - Che fa minaccia?! | rissa Mazza-Piccolotti da Floris | Video

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Quello promosso lunedì scorso dall'Usigrai è stato, per partecipazione ed estensione a tutto il palinsesto di giornata, uno degli scioperi più imponenti degli ultimi anni nella RAI. Alla base della protesta ci sono i tentativi ripetuti di censura da parte di dirigenti e direttori di rete nei confronti dei giornalisti, vedi il caso Scurati del 25 aprile scorso nel programma di Serena Bortone, ma anche una mancata stabilizzazione dei lavoratori precari, mancata sostituzione dei giornalisti che vanno in pensione o in maternità, taglio degli stipendi e dei premi produzione ed altri problemi di gestione del personale. Di questo si discute a DiMartedì, il talk di approfondimento politico di La7, condotto ogni martedì sera da Giovanni. Ed è duro scontro tra Elisabetta, deputata del gruppo Alleanza Verdi e Sinistra, e Mauro ...

