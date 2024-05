Nuove assunzioni | in arrivo bando concorso per 750 ispettori tecnici - la conferma di Inl

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Inll’imminente apertura di unper 750. In, tutti i requisiti. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (Inl) si appresta a compiere un significativo passo avanti nella lotta contro gli infortuni sul lavoro, grazie all’annuncio di un imminenteper l’assunzione di 750. Paolo Pennesi, direttore dell’Inl, ha condiviso con Adnkronos/Labitalia i dettagli e le tempistiche previste per questo importante processo di selezione. NuovoInl – Notizie.comAttualmente, l’Ispettorato dispone di una dotazione di 850del lavoro. Questo numero era ...

Si è concluso da poco il Comitato sull’ordine e la sicurezza in Prefettura , fortemente voluto dal prefetto di Napoli Michele Di Bari, per affrontare la crescente problematica dei Furti nelle abitazioni lungo la fascia costiera di Giugliano. ...

Per coprire un territorio di quasi 26mila chilometri quadri, 400mila imprese e 5 milioni di abitanti, sono in servizio appena 68 ispettori del lavoro. «E invece in Sicilia ce ne dovrebbero...

“Ci piace dare giudizi sui fatti, non facendoci imbrigliare in gabbie ideologiche come a qualcun altro piace. Per questo di fronte a quanto comunicatoci oggi dal Presidente Francesco Rocca , nell’incontro avuto in Regione Lazio , non possiamo che ...

Più controlli nei cantieri, proposta l’assunzione di venticinque nuovi operatori e otto dirigenti - Più controlli nei cantieri, proposta l’assunzione di venticinque nuovi operatori e otto dirigenti - Arezzo, 8 maggio 2024 – La giunta toscana punta ad effettuare, dal 2024, mille ispezioni l'anno in più nei cantieri, arrivando a controllarne circa 4500. Per centrare l’obiettivo saranno assunti da pa ...

McDonald’s Casoria (Napoli): assunzioni per nuovo ristorante, Recruiting Day - McDonald’s Casoria (Napoli): assunzioni per nuovo ristorante, Recruiting Day - nuove assunzioni McDonald’s sono infatti in arrivo a Casoria, in provincia di Napoli, dove il Gruppo si prepara ad aprire un nuovo fast food. Il punto vendita sarà il secondo del marchio ad insediarsi ...

Lazio, Maggioranza Pisana: assunzioni in sanità, bene Rocca - Lazio, Maggioranza Pisana: assunzioni in sanità, bene Rocca - Roma, 8 mag. (askanews) – “Sono in arrivo 8158 nuove assunzioni nella sanità laziale per il biennio 2024-2025 cui vanno ad aggiungersi 1541 stabilizzazioni, per un totale di 9699 nuovi operatori. Sono ...