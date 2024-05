Come il Ponte Morandi La gaffe del sindaco di Genova dopo l’arresto di Toti

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Una notizia che ha sconvolto il mondo della politica, quella deldel governatore della Liguria Giovanni. Un’operazione scattata sulla base di un’ordinanza di custodia cautelare lunga ben 654 pagine, dalle quali emergerebbe una realtà fatta di favoritismi e corruzione, con l’ombra della mafia ad aleggiare in maniera pesante. Stando a quanto emerso in queste ore, la procura di Nicola Piacente e il gip Paola Faggiani hanno investigato anche sui supermercati Esselunga, in particolare su due sedi a Sestri Ponente e Savona, coinvolgendo l’editore di Primo Canale in un’indagine per finanziamento illecito. Tra gli episodi raccontati, c’è anche la trasformazione di una spiaggia pubblica in una privata per favorire gli interessi imprenditoriali. MARCO BUCCIL’indagine suè iniziata con sospetti di ...

“Noi andiamo avanti come al solito . ovviamente siamo garantisti, quindi sino a quando le cose non si sapranno, non ci esprimiamo. Io non so assolutamente nulla di quello che è successo”. Così il sindaco di Genova , Marco Bucci , ha commentato a caldo ...

Toti, Piana: non prevedo elezioni anticipate, Liguria vada avanti - toti, Piana: non prevedo elezioni anticipate, Liguria vada avanti - Lo afferma, in una intervista alla Stampa, Alessandro Piana, vice presidente della Regione Liguria ed esponente della Lega, ora alla guida della giunta dopo l’arresto del governatore Giovanni toti.

