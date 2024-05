Apple ha lanciato la sua invenzione più sottile di sempre | quanto costa il nuovo iPad Pro

(Di mercoledì 8 maggio 2024)ha presentato i suoni nuovi modelli diPro. Il modello da 13" pollici è spesso solo 5,1 millimetri. Un balzo evolutivo enorme se pensiamo che il primopresentato nel 2010 era spesso 1,3 cm. Il costo per le configurazioni più complete è parecchio alto: oltre 3.000 euro.

Il keynote Let Loose sarà incentrato sugli iPad e accessori, che da troppo tempo non sono stati aggiornati

5 elementi stupefacenti sui nuovi potentissimi iPad Pro 2024 - 5 elementi stupefacenti sui nuovi potentissimi ipad Pro 2024 - Quali sono le novità del nuovo ipad Pro 2024 Ecco le 5 più interessanti, tutte presentate durante l'evento 'Let Loose' di qualche ora fa.

Cosa cambia tra iPad Air ed iPad Pro Il confronto tra i due tablet - Cosa cambia tra ipad Air ed ipad Pro Il confronto tra i due tablet - Vediamo cosa cambia tra i nuovi ipad Air ed ipad Pro. ecco il confronto tra i due nuovi tablet presentati ieri di Apple.

Apple dice addio agli adesivi in confezione - Apple dice addio agli adesivi in confezione - Dopo anni di presenza fissa, Apple ha deciso di non inserire più gli adesivi con il proprio logo all’interno della confezione dei nuovi ipad Air e ipad Pro. Apple ha presentato ieri le sue nuove gamme ...