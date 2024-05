Elodie e Tananai troppo vicini? La gelosia di Andrea Iannone non si fa attendere | ecco cosa è successo

(Di mercoledì 8 maggio 2024)hanno mostrato sul palco un’incredibile sintonia: mane pensahanno cantato insieme sul palco dell’evento benefico contro la violenza sulle donne Una nessuna centomila; la loro esibizione ha convinto tutti, telespettatori e pubblico da casa, che non hanno potuto fare a meno di notare la sintonia fra i due cantanti. Molti, però, hanno pensato immediatamente al fidanzato di lei. Come sappiamo, nel 2022, dopo la fine della relazione con Marracash,ha iniziato a frequentare; inizialmente la loro storia è stata vissuta lontana dai riflettori, ma poi è arrivata la conferma da parte di entrambi. Nello studio di Verissimo, la cantante di Andromeda, a ...

Paventi: «Attacco Inter Non più gol degli altri anni! C’è un dato» - Paventi: «Attacco Inter Non più gol degli altri anni! C’è un dato» - Paventi ha parlato del quartetto offensivo dell’Inter, composto da Lautaro Martinez, Thuram, Arnautovic e Sanchez. Spulciati alcuni numeri. NUMERI - andrea Paventi, in collegamento da Appiano Gentile ...

Festa Inter-Lazio con Liga e Tananai, forfait di Bocelli. Tante star anche al Castello - Festa Inter-Lazio con Liga e tananai, forfait di Bocelli. Tante star anche al Castello - Come già sottolineato dall'Inter nel comunicato emesso ieri, alla festa dopo la gara contro la Lazio del 19 maggio (data che potrebbe mutare) ci saranno Ligabue che canterà 'Urlando contro il cielo' p ...

Una nessuna centomila – In Arena, Tananai: “Deve essere un combattimento corale” - Una nessuna centomila – In Arena, tananai: “Deve essere un combattimento corale” - ROMA - È stato un backstage pieno di emozioni su Rai Radio2 per la prima delle due serate di “Una nessuna centomila – In Arena”: in esclusiva, le voci ...