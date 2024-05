Più controlli nei cantieri - proposta l’assunzione di venticinque nuovi operatori e otto dirigenti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Arezzo, 8 maggio 2024 – La giunta toscana punta ad effettuare, dal 2024, mille ispezioni l'anno in più nei, arrivando a controllarne circa 4500. Per centrare l’obiettivo saranno assunti da parte delle tre Asl della regione, per tre anni a tempo determinato,con qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria e. Gli stipendi saranno finanziati con un milione e 600 mila euro l’anno attraverso il fondo alimentato dalle sanzioni comminate in materia di sicurezza sul lavoro. La decisione è stata assunta sudel presidente e dell’assessore al diritto alla salute. Di fronte infatti alla scelta del governo nazionale di non stanziare nuove risorse per potenziare i servizi di prevenzione, igiene e sicurezza sul lavoro e di ridimensionare il ...