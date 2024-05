Uomo morto investito da un furgone a Roma sulla via del Mare - inutili i soccorsi | traffico bloccato

Dramma nel pomeriggio di ieri a Roma . Un uomo è stato ri trovato senza vita nel quartiere Ostiense: a dare l’allarme alcuni passanti che lo hanno notato a terra privo di conoscenza. Per lui purtroppo, nonostante i soccorsi, non c’è stato nulla da ...

Il cadavere dell' uomo Trovato in un fosso pieno d'acqua a Zanica, in provincia di Bergamo, non è ancora stato identificato. I carabinieri lo descrivono in una nota resa pubblica: di età compresa tra i 40 e i 60 anni, calvo e alto 1,67 ...

Malattia senza scampo: addio a Claudio Gasparini, l'ortopedico batterista che suonava in una band - Malattia senza scampo: addio a Claudio Gasparini, l'ortopedico batterista che suonava in una band - Un addio doloroso che come vuole oggi il tempo passa anche per i social con il saluto del collega Rosario Sisto, che parla di un uomo «ironico, inteligente, acutamente raffinato e dotato di rara ...

Incidente a Roma, investito da furgone sulla via del Mare: morto sul colpo - Incidente a Roma, investito da furgone sulla via del Mare: morto sul colpo - (Adnkronos) – Un uomo, non ancora identificato perché senza documenti, è stato investito alle 5 di oggi all’altezza del km 10250 sulla Via del Mare, in direzione Ostia, da un furgone Volkswagen Transp ...