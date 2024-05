Dita a griffe | cause e trattamento

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Lesono un particolare tipo di deformità ossea colpisce, principalmente, il secondo, il terzo o il quarto dito del piede; nei pazienti affetti da questo disturbo, leassumono un caratteristico aspetto ricurvo o ad artiglio in corrispondenza dell’articolazione centrale. Ledi insorgenza possono dipendere da alterazioni a livello muscolo-tendineo, da patologie infiammatorie, da lesioni degenerative oppure da abitudini e stili di vita scorretti. Si tratta di una condizione non grave che, in linea generale, non comporta gravi rischi per il paziente ma che, tuttavia, può essere fonte di disagi e fastidi. Inoltre, questa condizione, che di per sé potrebbe non essere molto preoccupante per i pazienti, può fornire indizi su processi più seri e cronici che si verificano nell’organismo. È possibile ...