Juve | non solo Gudmundsson Nel mirino altri due gioielli del Genoa

Gudmundsson Juve, bianconeri avanti a tutti: con quello scambio bruciano la concorrenza - gudmundsson Juve, bianconeri avanti a tutti: con quello scambio bruciano la concorrenza - gudmundsson Juve, il club bianconero ha una posizione di vantaggio sull’islandese: si pensa allo scambio con il genoa Il genoa è pronto a scatenare l’asta in estate per Albert gudmundsson, vera e prop ...

Napoli torna forte su Gudmundsson: in estate gli preferì Lindstrom - Napoli torna forte su gudmundsson: in estate gli preferì Lindstrom - Rischia di diventare oggetto di un’asta il futuro di Albert gudmundsson, 26 anni, islandese di Reykjavik, la capitale, che è diventato la lanterna del genoa: 14 gol per lui, 16 considerando anche la C ...

CDS - Il Napoli aveva già messo gli occhi su Gudmundsson prima di puntare su Lindstrom - CDS - Il Napoli aveva già messo gli occhi su gudmundsson prima di puntare su Lindstrom - Come riporta Il Corriere dello Sport, anche il Napoli avrebbe messo gli occhi su Albert gudmundsson, centrocampista del genoa, che piaceva già lo scorso anno agli azzurri, che poi decisero di investir ...