Impagnatiello confessa | poi si specchia e si sistema il cappellino | “Iniziamo | dai”

Leggi su tpi

(Di lunedì 5 giugno 2023) Omicidio Giulia Tramontano, la confessione di AlessandroÈ la notte tra mercoledì e giovedì quando Alessandroviene portato in questura con l’accusa di aver ucciso la sua fidanzata Giulia Tramontano: a svelare i retroscena della sua confessione è il Corriere della Sera, che ricostruisce i dettagli dell’interrogatorio. Accusato di omicidio aggravato, procurato aborto e occultamento di cadavere, il barman, che si presenta agli inquirenti come il “responsabile del bar dell’hotel Armani”,di aver ucciso per lo stress che quella situazione gli aveva creato anche sul lavoro dove era stato soprannominato “il lurido“. Prima di verbalizzare, il pm gli chiede se vuole un bicchiere d’acqua. “Sono pronto, incominciamo, dai” è la risposta di, che inizia a ricostruire i dettagli ...