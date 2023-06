Il Primavera Sound 2023 ha superato perfino se stesso E questo weekend lo show si sposta a Madrid

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 5 giugno 2023) Estate, il mondo della musica sembra affrontare la prima estate di reale e completo ritorno alla normalità post-pandemia. Di normale però c'è poco. Perché - come insegna per esempio il, che per la prima volta contagia della sua musica (questa settimana e il prossimo) anche- questa è (e rimarrà agli annali come) una stagione eccezionale. I calendari abbondano di nuovi appuntamenti (e i festival che non nascono, crescono e si ingrandiscono). Sul palco, si respira di nuovo aria di festa (e lo sottolineano i frequenti duetti a sorpresa), sotto il palco, le generazioni si incontrano come mai prima e nelle scalette generi e stili dialogano (esattamente come accade negli stream di chi consuma la musica soprattutto sulle piattaforme digitali). Gli spazi sono ripensati, ...