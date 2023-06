Cremonese | Ballardini | «Se resto? Ci siamo visti con la società Faremo le valutazioni sulla stagione conclusa»

(Di lunedì 5 giugno 2023) Davide, allenatore della, ha parlato del suo futuro ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue dichiarazioni Davide, allenatore della, ha parlato del suo futuro ai microfoni di Sky Sport. PAROLE – «Cie ci rivedremo.le. Progetto a medio termine? Non ne abbiamo parlato.una valutazione profonda di ciò che è stato fatto. Valuteremo tecnicamente quello che abbiamo fatto».

Davidenon sul proprio futuro alla guida della. 'Ci siamo visti con la proprietà e ci rivedremo, andranno fatte le valutazioni sulla stagione che si è appena conclusa, e cercheremo di ...Lafa un disastro. Bisognava affidarsi maggiormente all'esperienza di Braida. ... Alvini ha fatto il massimo ma non può fare miracoli e anche, che di miracoli ne ha fatti ...5; la retrocessione era un qualcosa di chiaro. Non era stata costruita una squadra adatta alla permanenza in Serie A. Sia Alvini chehanno fatto il massimo con il materiale a ...

Cremonese, Ballardini: “Vogliamo certamente fare una bella partita davanti a tante persone” DerbyDerbyDerby

Intervistato da Sky in merito al suo futuro alla Cremonese, Davide Ballardini ha sottolineato: "Ci siamo visti e ci rivedremo. Faremo le valutazioni ...La Cremonese è retrocessa e adesso il tecnico Davide Ballardini dovrà fare delle valutazioni sul proprio futuro ...