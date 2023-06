Scontro tra treni in India | 288 morti e oltre 900 feriti

(Di sabato 3 giugno 2023) Nuova Delhi, 3 giu. (Adnkronos) - Si aggrava il bilancio dellofra dueavvenuto ieri in, nello stato orientale di Odisha. Secondo fonti locali, isono saliti a 288, mentre isono900 e il bilancio, secondo il chief secretary dello stato (la massima autorità civile) Pradeep Jena il bilancio è destinato a salire ancora. Il primo ministrono Narendra Modi ha espresso il proprio dolore, rivolgendo la sua vicinanza alle famiglie delle vittime. "Sono in corso operazioni di soccorso sul luogo dell'incidente e viene fornita tutta l'assistenza possibile alle persone colpite", ha twittato Modi. Le cause dell'incidente sono ancora in corso di accertamento.

