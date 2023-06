Kvara fa preoccupare il Napoli | allarme per l’estate | cosa succederà

(Di sabato 3 giugno 2023) Nessuno come Khvichatskhelia: la Serie A ha premiato l’attaccante delcome miglior giocatore del campionato 2022-23, a dimostrazione di quanto il suo contributo sia stato fondamentale per la conquista del terzo Scudetto. Un successo che lo consolida ulteriormente come beniamino anche in patria, dove sperano di vedere all’opera il numero 77 partenopeo nell’Europeo Under 21 con la maglia della sua Georgia. A tal proposito, sia ilche tutti i tifosi sono allarmati visto che si tratterebbe di uno sforzo extra dopo una stagione comunque giocata ad alto ritmo. Sassuolo, Italy, 17th February 2023. Khvichatskhelia of SSCcelebrates with team mate Victor Osimhen after scoring to give the side a 1-0 lead during the Serie A match at Mapei Stadium – Cittˆ del Tricolore, Sassuolo. ...

Il Napoli è preoccupato per Kvara e le convocazioni della Georgia

La doppia convocazione da parte della Georgia alimenta preoccupazioni nel Napoli, il giocatore azzurro potrebbe avere pochissimo tempo per riposarsi.La vera preoccupazione del Napoli riguarda l'estate troppo intensa del georgiano convocato per l'Europeo Under 21 ...