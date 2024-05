Toti - c’è chi vuole il passo indietro A casa di Spinelli 220mila euro cash

(Di mercoledì 8 maggio 2024) La retata che ha portato agli arresti del presidente della Liguria, Giovanni, sta scoperchiando un vasto giro di corruzione a tutti i livelli. L’8 maggio la Guardia di finanza ha sequestratoin contanti e valuta estera all’imprenditore Aldo. Il denaro è una parte dei 570miladel sequestro che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, Paola Faggioni, ha disposto nell’ambito dell’inchiesta. Il denaro è stato trovato all’interno della cassaforte dell’imprenditore. Il giudice ha disposto il sequestro anche nei confronti dell’allora presidente dell’Autorità portuale di Genova, Paolo Signorini – che è finito in carcere – e del figlio di, Roberto. Secondo il giudice per le indagini preliminari le somme di denaro costituirebbero ...

Inchiesta in Liguria: sequestrati 220mila euro in casa Spinelli. Toti: venerdì interrogatorio di garanzia - Inchiesta in Liguria: sequestrati 220mila euro in casa Spinelli. toti: venerdì interrogatorio di garanzia - La Guardia di finanza ha sequestrato 220 mila euro in contanti e valuta estera all'imprenditore Aldo Spinelli nell'ambito dell'inchiesta che ha portato agli arresti domiciliari il presidente della reg ...

Toti arrestato, venerdì l'interrogatorio di garanzia. Salvini: «Dimettersi per lui sarebbe una resa» - toti arrestato, venerdì l'interrogatorio di garanzia. Salvini: «Dimettersi per lui sarebbe una resa» - A un mese dalle elezioni europee, un terremoto giudiziario sconvolge la Liguria: il governatore toti finisce ai domiciliari per corruzione, in un caso con 25 indagati e 10 destinatari ...

La destra fa quadrato attorno a Toti: è giusto che non si dimetta Segui la diretta con Peter Gomez - La destra fa quadrato attorno a toti: è giusto che non si dimetta Segui la diretta con Peter Gomez - Roma, 8 mag. (Adnkronos) - Domani alle 11 il Partito Democratico si ritroverà in Via Caetani per il 46° anniversario della morte di Aldo Moro. La delegazione Pd, guidata dalla segretaria Elly Schlein, ...