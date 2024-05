Pennesi Inail | Le violazioni in tema di sicurezza sul lavoro aumentano e i nostri ispettori sono troppo pochi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Indidel, “nel post Covid c’è stata una ripresa e una crescita notevole delleche riscontriamo neicontrolli, siamo sostanzialmente, nel 2022-23-24, in una media ben sopra l’80% delle aziende che presentanoprevenzionistiche, e in alcuni casi, anche indotte da fenomeni come il superbonus 110% in edilizia arriviamo a percentuali del 93% di irregolarità e questidati abbastanza preoccupanti”. Lo afferma il direttore dell’Ispettorato nazionale per il, Paolo, all’evento “Ilsicuro tra regole e nuova cultura d’impresa “. “Noi siamo in grado di fare circa 20mila interventi l’anno, spiega, ed è imminente l’altro concorso per ...