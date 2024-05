Guasto al carrello anteriore dell’aereo, Boeing 767 atterra strisciando all’aeroporto di Istanbul - guasto al carrello anteriore dell’aereo, Boeing 767 atterra strisciando all’aeroporto di Istanbul - Un aereo cargo della FedEx, un Boeing 767 partito da Parigi, ha effettuato un atterraggio di emergenza all’Aeroporto di Istanbul mercoledì, a seguito di un guasto al carrello di atterraggio anteriore.

