Fabbriche di auto elettriche e polizia segreta in Europa | il patto tra Xi - Vucic e Orban

(Di mercoledì 8 maggio 2024) "La nostra amicizia di ferro è stata forgiata col sangue dei nostri compatrioti". È questo il pensiero che il presidente cinese Xi Jinping affida alle pagine del quotidiano serbo Politika per ricordare il 25esimo anniversario del bombardamento dell'ambasciata cinese in Jugoslavia, avvenuto nel...

A Torino maxi operazione della Guardia di Finanza che ha sequestrato circa 500mila parti di ricambi o per auto con le effigi contraffatte delle più note case auto mobilistiche nazionali e internazionali e numerosi macchinari e stampi utilizzati per ...

AI, un robot intelligente terrà il discorso finale ai neo-laureati in un’università americana - AI, un robot intelligente terrà il discorso finale ai neo-laureati in un’università americana - Leggi anche: Bmw, arrivano i robot umanoidi in una fabbrica di auto: saranno utilizzati in uno stabilimento in Usa Nonostante le buone intenzioni dell’università, alcuni studenti hanno espresso ...

Alpitronic, pauroso incendio nell’azienda leader di colonnine di ricarica - Alpitronic, pauroso incendio nell’azienda leader di colonnine di ricarica - Divampano le fiamme nella sede di Alpitronic, una delle aziende più importanti per la produzione di colonnine per la ricarica di auto elettriche ...

Enorme incendio alla Alpitronic di Bolzano: timori per la nube tossica - Enorme incendio alla Alpitronic di Bolzano: timori per la nube tossica - Incendio nella fabbrica Alpitronic di Bolzano, il Comune ai cittadini: “Chiudete le finestre”. Sul posto ci sono i Vigili del Fuoco ed i tecnici dell'Agenzia dell'Ambiente.