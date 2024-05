Carceri - Campania seconda in Italia per sovraffollamento

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Tempo di lettura: 4 minutiFino al 31 dicembre 2023 invi erano 7.330 detenuti. Al 23 aprile 2024, sempre in, si contano 7.573 detenuti, di cui 377 donne, su 5.645 posti regolari. Alla stessa data risultano 179 detenuti in semilibertà. E ancora, laè laregione per indice di, la prima è la Lombardia con 8.944 detenuti su 5.827 posti regolarmente disponibili. Per un totale di 61.373 detenuti presenti insu 47.018 posti regolarmente disponibili. Sono alcuni numeri forniti da Samuele Ciambriello, Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione. Dati resi noti nella sede del Consiglio regionale nel corso della presentazione della Relazione Annuale 2023 che si ...

