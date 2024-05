Banche | Giorgetti - - ‘al momento non risultano versamenti su tassa extraprofitti’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Roma, 8 mag. – (Adnkronos) – “Il rafforzamento patrimoniale delleha contribuito a mantenere o addirittura migliorare i livelli di rating e questo ha contribuito alla riduzione dello spread registrata nel nostro Paese negli ultimi mesi e quindi a un risparmio sugli interessi passivi”. Così il ministro dell’economia e delle finanze Giancarloin risposta al question time di oggi alla Camera, in merito allasugli extraprofitti bancari. “Nel bilancio dello Stato – ha aggiunto – non è mai stata ascritta alcuna somma connessa all’attuazione di tale disposizione” e che “alnonessere pervenuticon riferimento all’imposta in esame, esattamente come previsto dalla relazione tecnica”. L'articolo CalcioWeb.