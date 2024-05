Internazionali tennis | buona la prima per Darderi

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 8 maggio 2024) AGI -laper Lucianoda Villa Gesell, 22enne italoargentino n.54 del mondo e primo azzurro in gara aglididi Roma. Dopo aver perso il primo set e aver recuperato un break in quello decisivo,supera dopo tre ore di gioco in tre set (6-7 6-3 7-6) il canadese ex ragazzo prodigio Denis Shapovalov, 25 anni, precipitato in quattro anni dal 10.mo al 126.mo posto in classifica. Adesso il vincitore troverà sulla sua strada al secondo turno, in quello che per lui sarà una sorta di derby, l'argentino Mariano Navone, 23 anni, n.31 del mondo e specialista della terra rossa.