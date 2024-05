Biathlon - niente ritiro per Dorothea Wierer L’annuncio | Voglio continuare fino a Milano-Cortina 2026

(Di mercoledì 8 maggio 2024)prosegue la sua carriera agonistica. Dopo mesi di rumors sul suo futuro, la campionessa delin una conferenza stampa ha annunciato che si presenterà al via anche della prossima stagione, con tutte le intenzioni di arrivarealle Olimpiadi di. “L’ultimo anno è stato molto difficile per me, mi sono presa due mesi di stacco, mi sono riposata, ho riflettuto molto. Alla fine mi sono resa conto sarebbe stato un peccato chiudere questa parte della mia vita e della mia carriera che mi ha vista protagonista per tanti anni, ho parlato con il presidente Roda, con la Guardia di Finanza, con il mio staff, c’è la volontà di proseguirealle Olimpiadi di”, ha ...

