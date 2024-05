Clima - Coldiretti | Con aprile più caldo di sempre è allerta siccità in un quinto del territorio Ue

Non si ferma la sequenza di temperature record, superficiali e dei mari. Per l'undicesimo mese consecutivo sono state rilevate le temperature medie più alte mai registrate per il periodo, con nuovi record rispetto alle medie dell'epoca ...

Anche aprile è stato il più caldo mai registrato a livello globale. Non devono trarre in inganno temporali e precipitazioni in arrivo anche nel Sud Italia, con allerta meteo in diverse regioni e la primavera piovosa di Milano, dove gli oltre 500 ...

Aprile più caldo di sempre, è allerta siccità. In Sardegna calano cereali e foraggio - Aprile più caldo di sempre, è allerta siccità. In Sardegna calano cereali e foraggio - A pesare sulle coltivazioni è la mancanza di acqua per irrigare, tra bacini a secco e infrastrutture fatiscenti ...