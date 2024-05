Ultime Notizie Roma del 08-05-2024 ore 15 | 10

(Di mercoledì 8 maggio 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione mercoledì 8 maggio al microfono Giuliano sono ripresi al Cairo negoziati per il cessate il fuoco alla presenza di tutte le parti ovvero con Israele a Massa al tavolo delle trattative taglia mi spinge per la tregua l’offensiva su Raffa Gela i rapporti con la Casa Bianca gli Stati Uniti sospendono la consegna di un carico di bombe dopo la mancata risposta di Israele alle preoccupazioni di Washington Tel Aviv riaperto il valico di Shalom stanno arrivando dall’Egitto che gli aiuti umanitari appello del Qatar alla comunità internazionale per fermare il genio cidio arrapa gli ultimi ride due persone sono morte molte altre ferite non bombardamento italiano che ha colpito oggi la parte meridionale della città nel sud della striscia 7 palestinesi uccisi in un attacco a Gaza City il conflitto in Ucraina ma senza tacco ...

Ancora una svolta nel caso Denise Pipitone : Piera Maggio , madre della bimba scomparsa, ha rinvenuto due cimici in casa sua, dopo vent’anni ! La scoperta è avvenuta per caso e l’annuncio è arrivato anche dai social; su Facebook, infatti, Piera Maggio ...

Ucraina Russia, Kiev: sventato un piano russo per assassinare Zelensky. LIVE - Ucraina Russia, Kiev: sventato un piano russo per assassinare Zelensky. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Ucraina Russia, Putin è arrivato al Cremlino per la cerimonia di insediamento. LIVE ...

Guerra, Putin ordina esercitazioni con armi nucleari tattiche al confine con l’Ucraina. Vertice Xi, Macron e von der Leyen - Guerra, Putin ordina esercitazioni con armi nucleari tattiche al confine con l’Ucraina. Vertice Xi, Macron e von der Leyen - Il ministro degli esteri ucraino Dmytro Kuleba: Ue passi ad economia di guerra per battere Mosca. Intanto il Cremlino smentisce piani sabotaggio in Europa ...

Guerra Ucraina Russia, Financial Times: "Mosca prepara sabotaggi in Europa" - Guerra Ucraina Russia, Financial Times: "Mosca prepara sabotaggi in Europa" - Lanciati dalla regione russa di Kursk e da Capo Chauda, nella Crimea occupata e quelli distrutti sono stati intercettati nelle regioni di Kharkiv, Kherson e Dnipropetrovsk. Zelensky è stato inserito n ...