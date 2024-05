Guardia di Finanza becca 40 lavoratori in nero

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Tarantini Time QuotidianoNegli ultimi giorni le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Taranto, nell’ambito dell’attività di controllo economico del territorio, hanno individuato 40“in” e 3 “irregolari”. Le attività ispettive hanno interessato i comuni di Taranto, Leporano, Martina Franca, Grottaglie, Massafra, Manduria, Sava, San Marzano di San Giuseppe, Avetrana, Lizzano, Torricella, Castellaneta e Palagianello. Le violazioni riscontrate hanno interessato varie tipologie di attività commerciali, tra le quali imprese edili, distributori di carburanti, pub, paninoteche, lavanderie e attività di noleggio con conducente. In tale contesto sono stati verbalizzati 34 datori di lavoro per l’utilizzo di manodopera ine in 6 casi ladiha richiesto al competente ...