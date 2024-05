Carditello - Cerreto Fdi | splendido sito da rilanciare come fatto per Pompei

(Di mercoledì 8 maggio 2024) San Tammaro. “La splendida Reggia dial centro degli interessi del Governo Meloni. Grazie al lavoro del Ministro Sangiuliano si sta pensando di valorizzare questo, che era un tempo dimora estiva di re Ferdinando IV di Borbone, allo stesso modo di. La cultura è volano di sviluppo economico per un territorio che è erede di bellezza architettonica e paesaggistica, a noi il compito disiti meravigliosi che sono la sintesi della nostra identità.” Lo ha dichiarato l’on. campano Marco(Fdi), in visita con il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, a San Tammaro (Caserta) alla Reggia borbonica diper l’inaugurazione del Tempietto Dorico e dell’appartamento reale, entrambi restaurati.

