Non c’è pace per Donnarumma - è successo di nuovo | ancora sotto accusa

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Pioggia di critiche per Gianluigi. La stampa francese attacca il portiere ex Milan dopo la gara contro il Borussia Dortmund. È un momento complicatissimo per l’ex Milan, Gianluigi. L’estremo difensore di Castellammare di Stabia è finito nel mirino della stampa, principalmente quella francese. Al giovane portiere italiano viene imputata l’ultima prestazione collezionata in Champions League, che ha influito e come nell’economia della semifinale di ritorno contro il Borussia Dortmund. Dopo il ko subito all’andata in Germania, il Paris Saint-Germain di Luis Enrique nella giornata di ieri ha messo definitivamente il punto fine al proprio cammino in Champions League, cedendo il passo alla corazzata tedesca dinanzi al pubblico parigino. Una sconfitta, arrivata con lo stesso punteggio raccolto in casa del Dortmund (1-0), che ha recato ...