Morto dopo crollo in galleria - mediazione al via il 14 maggio

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiInizierà il prossimo 15 maggio la mediazione propedeutica alla causa civile finalizzata al risarcimento dei danni subiti dai congiunti di Salvatore Giordano, lo studente 14enne colpito a morte da alcuni fregi staccatisi della facciata di Palazzo Umberto di Napoli il 5 luglio del 2014. Il giovane, originario di Marano di Napoli, morì in ospedale diversi giorni dopo a causa delle gravi ferite riportate. La mediazione – a cui sono chiamati a presenziare il Comune di Napoli e i condomini del palazzo dal quale i grossi frammenti si staccarono – si terrà davanti al mediatore Riccardo Izzo, presidente della commissione per le procedure di risoluzione alternativa del consiglio nazionale dei commercialisti. "Confidiamo sulla sensibilità del sindaco del Comune di Napoli Gaetano Manfredi affinché ...

