Malagrotta - concluse le gare per la chiusura della discarica

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Roma, 8 maggio 2024 – Completate le, bandite nel mese di agosto 2023, per i lavori di adeguamentodi. Le procedure hanno riguardato la copertura impermeabile-capping, l’impiantistica per la captazione del biogas e il trattamento del percolato, la cinturazione contenitiva esterna. A darne notizia il Commissario Unico per le Bonifiche Gen. B. CC Giuseppe Vadalà, insieme alle istituzioni competenti. Dopo una lunga valutazione delle offerte (dossier amministrativi, offerte tecniche e sconto economico), lehanno raggiunto la fase conclusiva: * Gara per capping, captazione biogas e trattamento percolato> al raggruppamento NICO srl (capogruppo) per un importo complessivo di € 116.146.300,24 ovvero uno sconto di 7.01% ...

