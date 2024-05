Costruzioni - dal 14 al 15 maggio Rebuild 202 - focus su nuovo modello per transizione settore

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Roma, 8 mag. (Adnkronos) - "L'intera filiera dellesi trova ad affrontare alcune delle sfide più decisive di sempre", afferma Roberto Pellegrini, presidente di Riva del Garda Fierecongressi SpA. "Laporterà a nuovi modi di progettare, costruire, riqualificare e gestire gli immobili, e a nuovi modi di viverli, lavorarvi, frequentarli e transitarvi. Tra una settimana aapprofondiremo questi aspetti da ogni angolazione possibile – compreso lo spazio - con l'aiuto di scienziati, esperti, operatori e aziende leader". Obiettivi della X edizione, che si svolgerà il 14 e il 15a Riva del Garda, sono delineare nuovi percorsi, offrire soluzioni concrete, dimostrare cosa va fatto, cosa è già possibile fare e cosa si potrà fare per cogliere in pieno le potenzialità della ...

