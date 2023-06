India | cordoglio internazionale per la tragedia ferroviaria | “Siamo vicini alle famiglie delle vittime”

(Di sabato 3 giugno 2023) Continua a salire il bilanciodello spaventoso scontro fra tre treni avvenuto ieri innello stato orientale di Odisha. I numeri sono quelli di un’ecatombe: quasi 300 morti e un migliaio di feriti. Si tratta del peggiore incidente ferroviario registrato inda oltre due decenni. Sono circa duemila i soccorritori della Protezione Civile e di altre agenzie impegnati in una lotta contro il tempo per estrarre persone ancora vive dai vagoni., i numeri della: quasi 300 morti e 1000 feriti Dal mondo e dall’Italia è un coro incessante di messaggi di solidarietàe vicinanza al premierno Narendra Modi. Papa Francesco, in un telegramma, ha ...

Dal mondo e dall'Italia è un coro incessante di messaggi di solidarietà e vicinanza al premier indiano Narendra Modi. Papa Francesco, in un telegramma, ha espresso al Presidente della Repubblica dell'India, Droupadi Murmu, al Primo ministro, Narendra Modi, alle famiglie che hanno perso i propri cari e al popolo indiano le espressioni del più sentito cordoglio.

Roma, 3 giu. (Adnkronos) – “Sono rimasto profondamente addolorato dalla notizia del gravissimo incidente ferroviario avvenuto in India nello Stato di Odisha. I miei pensieri vanno alle famiglie delle ...Roma, 3 giu. (Adnkronos) – “Desidero rivolgere al Presidente della Repubblica dell’India, Droupadi Murmu, al Primo ministro, Narendra Modi, alle famiglie che hanno perso i propri cari e al popolo indi ...